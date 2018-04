Kolorowa kuchnia na wiosnę

Kuchnia to dobre miejsce do wprowadzenia żywych kolorów i ciekawych wzorów zarówno na ścianach jak i meblach. Szczególnie jeśli masz kuchnię zaprojektowaną w stylu skandynawskim, czy minimalistycznym. Odważne barwy dodadzą takiej aranżacji ciepła, dynamiki i energii, a delikatne pastele dopełnią surową przestrzeń.

Jakich kolorów użyć i jakie techniki zastosować do wprowadzenia zmian? W Pixers przygotowaliśmy kilka propozycji.

ŻÓŁTY, CYTRYNOWY, MIODOWY

Żółty to kolor, który podbija świat i wypiera modny od kilku lat róż. To ulubiona barwa pokolenia Z, która krzyczy “spójrz na mnie". Żółty jest odważny i żywy. Gdy użyjesz go na większej powierzchni - ścianach, frontach szafek, czy blacie kuchennym, kuchnia stanie się jasna i optymistyczna. Jeśli nie chcesz wprowadzać zbyt dużo żółtego do swojej kuchni, wybierz kilka elementów - wnęka, szafka, stolik, i oklej je naklejkami o cytrynowej barwie.

Ciekawą techniką stosowaną do szybkiej i efektywnej zmiany wystroju jest wykorzystanie tapet samoprzylepnych. "Tapety, które tworzymy to wysokiej jakości grafiki, przedstawiające patterny, czyli powtarzalne wzory oraz motywy inspirowane otaczającym nas światem," opowiada Mateusz z PIXERS. "Na ściany jadalni polecamy matowy i samoprzylepny materiał tapety Pixerstick, który jest odporny na rozdarcia, zagniecenia i może być czyszczony suchą szmatką." Aplikacja takiej tapety jest bardzo prosta, wystarczy zamówić arkusze o wymiarach ściany, czy wnęki, którą chcemy ożywić, a kiedy dotrze już do naszego mieszkania, przykleić tapetę na oczyszczoną powierzchnię. Efekt WOW gwarantowany!

ULTRA VIOLET, CZYLI FIOLET Z DOMIESZKĄ BŁĘKITU

Ultra Violet jest kolorem roku 2018, ogłoszonym przez Instytut Pantone, czyli światowych specjalistów od barw. Fiolet jest tajemniczy, mistyczny i duchowy. Nadaje przestrzeni artystyczny i twórczy charakter. Ponieważ jest kolorem mocnym i wyraźnym, dobrze jest go zastosować na mniejszych przestrzeniach -- ścianie, która jest naturalnie oświetlana, czy kilku frontach kuchennych.

„Kiedy chcesz użyć odważnych barw i wzorów, polecam poeksperymentować z naklejkami na meble" mówi Kasia z PIXERS. "Po pierwsze, takie naklejki można przyklejać i odklejać, więc jeśli jakiś koncept Ci się nie spodoba, możesz łatwo zmienić swoją wizję. Po drugie, oklejanie frontów, blatów, czy stołu kuchennego, dosłownie w chwilę, odmieni podstarzałe, czy nudne elementy kuchni." Naklejki na meble są wykonane z trwałego, matowego materiału, który można czyścić wilgotną szmatką. Dostępne są w dowolnym rozmiarze, a ich cena zaczyna się już od 39 zł za arkusz 55 x 55 CM.

ORIENTALNY NIEBIESKI

Niebieski to kolor chłodny, spokojny i wyciszający. Jeśli barwy dynamiczne nie są twoimi ulubionymi, wybierz błękit, turkus lub kobalt by stworzyć w swojej kuchni spokojną przestrzeń. Możesz użyć bardzo jasnych odcieni na jednej ze ścian, by powiększyć pomieszczenie, lub zastosować ciemniejsze warianty niebieskiego na elementach mebli kuchennych, by ochłodzić pomieszczenie z dużą ilością słońca.

"Do kuchni dobrze jest użyć naszej tapety zmywalnej, która jest matowa, trwała i posiada oddychające podłoże z włókna," poleca Michał z Pixers. "Za każdym razem gdy taka tapeta pobrudzi się kipiącą pomidorówką, czy odpryskami oleju, możesz ją łatwo zetrzeć mokrą szmatką." Tapety zmywalne najlepiej aplikować wokół przestrzeni roboczej w kuchni -- nad blatem, kuchenką, czy zmywakiem. Dobrym pomysłem jest wybór wzorzystej tapety -- w orientalne wzory i mozaiki, na której nie będzie tak szybko widać zabrudzeń, jak na jednolitej powierzchni.

PASTELOWY RÓŻ

Róż jest kolorem świeżym i radosnym, najczęściej kojarzonym z dziewczęcością. W pomieszczeniach może być z powodzeniem wykorzystany jako dopełnienie surowej szarości, tak modnej w ostatnich latach. Dobrze komponuje się on również z drewnem i bielą. Niewielkie ilości tego koloru wprowadzą odrobinę zabawy i słodkości do naszej kuchni. To też dobry kolor dla tych z was, którzy są gotowi na delikatne zmiany w wyglądzie swojej kuchni i boją się eksperymentować z odważnymi barwami.

"Jeśli chcemy podkreślić detale możemy nakleić tapetę o subtelnych barwach i wzorach na niewielkiej przestrzeni," radzi Kasia z Pixers. "Świetny efekt uzyskamy dobierając odcień tapety do koloru mebli czy dodatków. Taka aranżacja stworzy spójną i harmonijną kompozycję, która będzie przyjemna dla zmysłów." Przy wprowadzaniu drobnych zmian możemy łączyć tapety o łagodnych barwach wraz z naklejkami na meble. Ten sam kolor i wzór na jednej ze ścian i kilku frontach kuchennych ożywi monochromatyczną przestrzeń kuchni i nada jej wyjątkowy charakter.

ZIELONA MIĘTA

Zielony to kojący kolor natury - trawy, liści, ziół, warzyw i owoców. Jasne i rześkie odcienie, takie jak limonka czy groszek nadadzą kuchni energetyczny i radosny klimat. Z kolei barwy jaśniejsze i bardziej stonowane, jak mięta czy oliwka, wprowadzą spokój i sprawdzą się na większych powierzchniach. Zielony jest bezpiecznym kolorem dla przestrzeni kuchennej, dopełnia biel i drewniane czy stalowe elementy. A również świetnie komponuje się ze świeżymi ziołami trzymanymi w doniczkach na kuchennym parapecie.

"Zachęcamy klientów do zabawy i eksperymentowania z naszymi tapetami i naklejkami," mówi Michał z Pixers. "Twój dom to twoja historia i twoja opowieść, dlatego chcemy dać wszystkim możliwość zaaranżowania wymarzonej i indywidualnej przestrzeni." Tapety i naklejki są bezpiecznym sposobem na wprowadzanie kolorów do kuchni. Łatwość aplikacji i możliwość zmiany ośmielają tych, którzy boją się chwycić za pędzel i farby. A poza tym, gazylion wzorów i barw tapet czy naklejek, sprawia, że można znaleźć dla siebie coś jedynego w swoim rodzaju. I nadać kuchni koloryt naszej osobowości.

Więcej inspiracji na:

https://pixers.pl

https://pixers.prowly.com

Dodatkowe materiały i pytania: Anna Dylińska, anna.dylinska@pixers.pl, 601258717

Przykłady wykorzystanych materiałów:

https://pixers.pl/metamorfozy/kosmos-w-kuchnii-8902

https://pixers.pl/metamorfozy/pastelowa-slodycz-8903

https://pixers.pl/metamorfozy/blekitna-mozaika-8905