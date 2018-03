Tapety inspirowane budzącą się do życia przyrodą to najlepszy sposób, by powitać wiosnę. Z tej okazji w Pixers przygotowaliśmy aranżacje, których wspólnym mianownikiem są kwieciste wzory i motywy liści oraz delikatna, odświeżająca kolorystyka.

Wiosenna paleta to przede wszystkim zieleń. Dominują pastele i stonowane barwy, przełamane soczystym odcieniem młodych liści i świeżych źbeł trawy. Oczywiście nie może zabraknąć akcentów w innych kolorach. W końcu wiosenna łąka mieni się różnobarwnymi płatkami kwiatów. Zieleń najlepiej uzupełnia biel tła lub wzorów oraz wszelkie odcienie żółci i różu.

Kwieciste wzory kojarzą się często ze staromodnymi tapetami, które niegdyś zdobiły mieszkania naszych dziadków czy rodziców. Jednak w wydaniu Pixers florystyczne paterny to nutka nostalgii w nowej, świeżej formie. Nowoczesne grafiki, innowacyjny materiał i druk niczym nie przypominają dekoracji ściennych sprzed lat.

Patrząc na wiosenne aranżacje, można poczuć się jak w kwiaciarni, kiedy przyglądamy się kolorowym wiązankom kwiatów, by wybrać idealny bukiet na którąś z wyjątkowych okazji. Wśród kompozycji przygotowanych przez znamienitego florystę możemy dostrzec elegancki pęk egzotycznych kwiatów, idealny dla osób, które cenią sobie oryginalność.

Miłośnicy prostoty i przejrzystych form również znajdą coś dla siebie. Paprocie i inne ozdobne liście to wiosenny must have we wnętrzach w stylu skandynawskim i minimalistycznym, który zwraca się w kierunku boho, jeśli skusimy go odpowiednimi dodatkami.

W kwiaciarni, którą odwiedziliśmy, nie zabrakło bukietów dla prawdziwych romantyków, którzy zamiast czerwonych róż wybierają dziś wytworne magnolie, urocze stokrotki i kwitnące wiśnie. Wzory nostalgiczne, a jednocześnie bardzo współczesne. W sam raz, by zestawić je z prostymi, lekkimi meblami lub, jeśli chcemy, by zachowały jednak swoje drugie, nostalgiczne oblicze z kanapą czy gablotką z lat 50., 60., a nawet 70.

Kwiaty, a przede wszystkim zieleń to dekoracje bardzo uniwersalne, ponieważ wrażenie, jakie tworzą nigdy nie przytłacza, wręcz przeciwnie - wnosi świeżość i koi zmysły. Zbawienna moc natury działa także przez ściany, więc warto przyozdobić roślinnością sypialnię, salon, a także kuchnię oraz jadalnię, by cieszyć się pozytywną energią panującą w całym domu.

