RBL_: eko biuro zaprojektowane dla tworzących przyszłość

Projekt RBL_ miał ściśle nawiązywać do charakteru przestrzeni dedykowanej grupie innowatorów, startupów i mikroprzedsiębiorstw działających w obszarze Fintech. Biuro musiało spełniać bardzo wysokie standardy technologiczne, badawcze, logistyczne i… innowacyjne. Dodatkowo postawiono bardzo silny nacisk na ekologię. Miejsce miało stać się maksymalnie elastyczne i redukujące do minimum zamknięte przestrzenie.



"Miejsca, które mają sprzyjać innowacji, kreatywności i współpracy na najwyższym poziomie muszą zapewniać pełną płynność działania na poziomie zarówno ludzkim, jak i narzędziowym. W projekcie RBL_ udało nam się stworzyć zaawansowaną technologicznie przestrzeń do pracy, która poza nią samą daje wiele twórczej, warsztatowej swobody. Z jednej strony technologia płynnie i w niewidoczny sposób wspiera wszelkie działania, z drugiej - najwyższa jakość wyposażenia oraz swobodna, nienarzucająca się designem atmosfera przesycona naturą i zdrowym powietrzem buduje jej atuty. Ta przestrzeń miała pozostawiać miejsce na działanie i skupienie, swobodę wyrażania pomysłów i szybkiego ich konceptualizowania w dowolnej formie. To oczywiście nie wszechstronne laboratorium na wszelkie możliwości, ale przestrzeń zaawansowana na tyle, na ile jest to potrzebne w realizowaniu technologicznych projektów. Jest także wycofana w formie na tyle, aby nie narzucać się i nie przeszkadzać w działaniu, a wręcz stwarzać poczucie komfortu. Możemy więc śmiało powiedzieć, że pod tym względem jest to chyba najbardziej zaawansowana przestrzeń biurowa w Warszawie” - opowiada Robert Majkut CEO Robert Majkut Design . Wnętrze RBL_ jest maksymalnie elastyczne oraz redukuje do minimum zamknięte przestrzenie. Cała infrastruktura dostosowana jest do swobodnej pracy, rozwoju, zmian

i ewolucji miejsca.



W tym miejscu wszystko współgra ze sobą i dopasowuje się do koncepcji poczynając

od mobilnych biurek, różnej wielkości „kabin” do pracy solo lub spotkań w dedykowanych podzespołach. Wszystko wspierają specjalne - przeznaczone do pisania suchościeralne ściany MemErase Muraspec, akustyczne kotary zasłaniające czy odsłaniające poszczególne przestrzenie, modułowe meblach o regulowanych wysokościach pracy, przenośne akustyczne ścianki, lampy, elektroniczne panele informacyjne oraz najbardziej zaawansowane systemy telekonferencyjne Cisco. Systemy te umożliwiają płynne przechodzenie sygnału między urządzeniami stacjonarnymi a mobilnymi, same rozpoznają uczestników gdy pojawiają się w polu aktywności. Wszystko zostało zautomatyzowane i zintegrowane również pod względem sterowania parametrami fizycznymi, dostępnymi z poziomu aplikacji. Całość wpisana jest w dosyć surową, betonową podstawę projektu. Na jej tle widoczne są interwencje projektowe z wyraźnie wyodrębnionymi białymi elementami oraz stonowanymi w kolorystyce, wysokiej jakości meblami z firm takich jak Vitra, Arper, Alias, Cassina, Jot Jot czy La Palma.



Wszystkie te elementy nadają miejscu swobodny lecz rebeliancki, surowy styl nie pozbawiony elementów bardzo wysokiej jakości. Koncepcja łącząca kilka obszarów stanowi ewenement, gdyż poza swobodną i nieco undergroundową estetyką, technologie zastosowane w projekcie są jednymi z najnowocześniejszych na rynku.



Charakter projektu wpisuje się również w trendy zielonego biura, ale idzie dalej, pokonując jedynie estetyczne funkcje zieleni we wnętrzu. RBL_ łączy ekologię z technologią uzyskując istotne rozwiązanie prozdrowotne. Kluczowym aspektem projektowym jest tu czystość powietrza, zagwarantowana dzięki doskonale dobranym przez firmę Zielone Ściany gatunkom roślin oraz urządzeniom Dyson dodatkowo filtrującym i oczyszczającym powietrze. To zestawienie zapewnia, nawet w zamkniętym ekosystemie, wystarczająca ilość tlenu dla kilkudziesięciu pracowników. Możliwe jest to przy prawie 100% automatyce tego micro-ecosystemu zapewniającej jego nawodnienie i doświetlenie. Ekologiczne są tu również takie materiały, jak wykładzina z recyclingu marki Shaw, ekologiczna podłoga, tkaniny, oświetlenie w 95% oparte o LED, eco filce na panelach akustycznych czy sufitach.



Dodatkowo nie sposób nie zauważyć niezwykłego wizualnego efektu, jaki projektanci osiągnęli łącząc zieleń z technologią. Panele ledowe wraz z roślinnością przeplatają struktury sufitowe rozświetlając wnętrze i tworząc niecodzienne tło dla funkcjonowania tego miejsca. Video instalacja i wielkoformatowy ekran, zrealizowany przy współpracy z IMS S.A., jest elementem wizualizującym szerszy aspekt stosowania technologii. Podkreśla również jej dodatkowy artystyczny wymiar, dający temu miejscu czynnik kulturotwórczy i zmienny, gotowy na animacje i artystyczne projekty. Różne projekcje wideo, dostosowane do pór dnia

czy wydarzeń nie budują iluzji dodatkowego wymiaru, ale sprawiają, że szumiące nad głową drzewa, niebo, przepływające postacie, kolory czy malarstwo renesansowych obiektów tworzą zupełnie nowy wymiar obecnej tu technologii. Jej oczywisty dialog z rzeczywistością jest właśnie tu najbardziej widoczny.



Studio Robert Majkut Design stworzyło niecodzienne miejsce którego rebeliancki, undergrandowy charakter ma skłonić pracujących w nim ludzi do odwagi i pomysłowości wykraczającej poza sztywne ramy biurowych aktywności.

Dane podstawowe o projekcie:

Inwestor: Alior Bank

Projekt wnętrz: Robert Majkut Design

Identyfikacja miejsca i branding : White Cat Studio

Projekt 2017/18, realizacja 2018

Powierzchnia 560 m2

Generalny Wykonawca: OLSTAR

Firmy zaangażowane w tworzenie biura RBL_:

IMS S.A., ZIELONE ŚCIANY, MURASPEC, CONCESSION, IDEA MM, STUDIO PROSTYCH FORM/ECOMALTA, NOVA FORMA, HUNTER DOUGLAS, ICOMFORT, SHAW/POLFLOR, QUEST (SPECTRA), WITKOWSKI, ESPES, SONTE, ARDECO



